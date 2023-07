Nawigacja GPS to nie wszystko. Oto inne aplikacje dla kierowców

Yanosik

Yanosik to aplikacja, która powinna zagościć na smartfonie każdego kierowcy, niezależnie od długości tras jakie pokonuje on samochodem. Oferowane przez nią funkcje w głównej mierze pozwalają zadbać o bezpieczeństwo w trakcie podróży. Program potrafi informować kierowce o zagrożeniach jakie spotkać można na drodze, a także pozwala również ostrzegać innych użytkowników Yanosika o niebezpieczeństwie. Powiadomienia o zdarzeniach w formie komunikatu głosowego odtwarzane są na smartfonie w odpowiedniej odległości od zdarzenia.

To nie koniec opcji oferowanych przez te aplikację. Yanosik posiada wbudowany system nawigacji GPS, dostarcza informacji o najbliższych stacjach benzynowych, warsztatach samochodowych, restauracjach czy myjniach, potrafi ostrzegać o fotoradarach oraz kontrolach policyjnych, a także analizuje styl jazdy i na tej podstawie przyznaje ocenę punktową każdej przejechanej trasy. Od niedawna aplikacja oferuje także funkcje radia dla kierowców.

Fuelio

Fuelio to godna polecenia i bardzo popularna aplikacja, którą również zagościć powinna na smartfonie każdego posiadacza samochodu. Dzięki niej w łatwy sposób gromadzić możemy informacje o wydatkach ponoszonych w związku z eksploatacją pojazdu. Mowa nie tylko o tankowaniach, ale również kosztach serwisów, ubezpieczenia i badania technicznego, opłatach parkingowych czy przejazdach płatnymi odcinkami autostrad.

Narzędzie umożliwia prowadzenie rejestru dowolnej ilości pojazdów (również takich zasilanymi dwoma typami paliw). Na bazie wprowadzanych przez użytkownika danych Fuelio generuje ciekawe statystyki kosztów eksploatacji poszczególnych samochodów. Znajdziemy w nich informacje o koszcie przejechania jednego kilometra, raporty spalania, zestawienia cen tankowanego paliwa i wiele, wiele więcej. Aplikacja oferuje funkcje przypominana np. o wizycie w warsztacie czy ubezpieczeniu samochodu.

ORLEN Pay

ORLEN Pay to niewielka aplikacja, która w znaczący sposób potrafi usprawnić czynność płacenia za tankownie paliw na stacjach benzynowych Orlen. Dzięki niej po zakończonym tankowaniu nie musimy udawać się do kasy a płatność wygodnie zrealizujemy bezpośrednio z poziomu smartfona z aplikacją ORLEN Pay. Aplikacja oferuje także funkcję e-BILET do opłacania przejazdów płatnymi odcinkami autostrad.

Aplikacja poza usprawnieniem płatności daje użytkownikowi także dostęp do kuponów promocyjnych, które uprawniają go do zakupu towarów w niższych cenach lub umożliwiają zdobycie większej ilości punktów Vitay w trakcie tankowania. ORLEN Pay potrafi także wyświetlać na mapie wszystkie stacje Orlen wraz z informacjami o dokładnym adresie, godzinach otwarcia czy dostępnych paliwach i świadczonych usługach.

mObywatel

mObywatel to oficjalna aplikacja przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, która daje użytkownikowi dostęp do elektronicznych odpowiedników m.in. dowodu osobistego czy prawa jazdy. W trakcie kontroli posłużyć się zatem można danymi z aplikacji i nie wymagane jest dodatkowe posiadanie faktycznych dokumentów.

Pośród dużej liczby oferowanych przez mObywatela funkcji znajdziemy kilka kierowanych głównie do kierowców. Poza wspomnianym mPrawem Jazdy aplikacja daje wygodny i szybki dostęp do wykazu posiadanych przez użytkownika punktów karnych oraz zestawienia pojazdów, których jest on właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku ostatniej z wymienionych opcji, narzędzie wyświetla wiele szczegółowych informacji, w tym również o terminie wykonania badań technicznych czy ubezpieczeniu pojazdu.

moBiLET

moBiLET to bardzo prosta aplikacja, która może nie została stworzona wyłącznie z myślą o kierowcach, ale okazać się może przydatna podczas podróżowania samochodem głównie po większych miastach w Polsce. Dzięki niej możliwe jest zdalne opłacanie miejsca parkingowego bez konieczności wysiadania z samochodu i korzystania z parkometrów.



Aplikacja umożliwia opłacanie parkingów w ponad 100 największych miastach w Polsce. Informuje ona użytkownika o braku konieczności uiszczania opłaty np. w późnych godzinach nocnych i potrafi oferować korzystniejsze opłaty niżeli te standardowe w parkometrach.

Różnego typu narzędzi, które w jakikolwiek sposób mogą wspierać kierowcę jest oczywiście więcej. Jeśli korzystacie z innych, które warto polecić, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji.

Daniel Karcz, dziennikarz dobreprogramy.pl