Amerykańskie Biuro Patentów i Znaków Towarowych, jak ujawnia 9to5Mac, opublikowało dokumenty patentowe złożone przez Apple. Można z nich poznać pomysł na okulary, które umożliwiałyby zobaczenie tego, co znajduje się na ekranie iPhone'a. To zaś miałoby gwarantować użytkownikowi większą prywatność.

Zakładane przez użytkownika iPhone'a okulary, zgodnie z patentem, miałyby uniemożliwiać innym osobom oglądanie treści na ekranie smartfona. W ten sposób jedyną możliwością zobaczenia tego, co jest na ekranie, byłoby założenie dedykowanych okularów.

Chociaż w codziennym użytkowaniu tego rodzaju rozwiązanie wydaje się być przesadzone, zupełnie inaczej wygląda, gdy podejść do niego od strony rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej. Tego rodzaju patent może sugerować, że Apple ma równie poważne plany jak Meta i chce konkurować w wyścigu o stworzenie tego rodzaju rzeczywistości.

Co ważne, rozwiązanie zakłada, że ograniczenie widoczności ekranu smartfona mogłoby być regulowane przez jego użytkownika. Gdyby, w danym momencie, zdecydował, że chce umożliwić innej osobie zobaczenie danej informacji na wyświetlaczu iPhone'a, mógłby przestawić odpowiednią funkcję. W ten sposób telefon wracałby do trybu standardowego, nie wymagającego okularów do korzystania z niego.