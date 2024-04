Zadzwonili z banku? Rozłącz się, a potem zaczekaj

Podawanie się za pracowników banku przez telefon jest powszechną strategią przestępców. To spoofing telefoniczny, który rozpoczyna się od połączenia z numeru telefonu infolinii banku lub innej instytucji finansowej, co udaje się dzięki podmianie identyfikatora CallerID, możliwe poprzez usługi telefonii VoIP.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zaleca stosowanie zasady "30 sekund" do ochrony przed tym zagrożeniem, jak podkreślono w oficjalnym komunikacie . W wyniku spoofingu, oszust kontaktujący się z ofiarą przedstawia się jako pracownik banku. W przypadku gdy numer został zachowany w książce telefonicznej, ofiara zauważy na swoim wyświetlaczu bezpośrednie połączenie z banku.

Gdy oszust proponuje działania finansowe lub zachęca do instalacji nowego oprogramowania, najprawdopodobniej mamy do czynienia z próbą oszustwa. "Rozłącz się i odczekaj co najmniej 30 sekund" - radzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Następnie powinniśmy bezpośrednio skontaktować się z bankiem.