e-Doręczenia w Poczcie Polskiej. Jak skonfigurować usługę?

Usługa e-Doręczenia umożliwia dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Jest to możliwe dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), które można porównać do nadawania indywidualnych numerów PESEL. Każdy ADE jest przypisany do konkretnej osoby fizycznej, firmy czy podmiotu publicznego, co gwarantuje wiedzę, kto jest nadawcą i odbiorcą wiadomości.