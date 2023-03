Elon Musk potwierdza. Twitter wypromuje płacących użytkowników

Elon Musk poinformował o nadchodzących zmianach na Twitterze. W sekcji "Dla Ciebie" niebawem mają wyświetlać się wyłącznie treści, za których stworzenie odpowiadać będą konta zweryfikowane. Zdaniem Muska jest to sposób na walkę z botami opartymi o sztuczną inteligencję.

Zmiany na Twitterze zostaną wprowadzone 15 kwietnia 2023 r. Z tweeta Elona Muska i dodanych pod nim komentarzy dowiadujemy się, że w ramach sekcji "Dla Ciebie" będą mogły wyświetlać się treści dodawane przez zweryfikowane boty, jeśli przestrzegają one zasad serwisu i nie podszywają się pod ludzi.

Możliwe, że nie zobaczymy tam zatem zbyt wiele treści. Jak informuje redakcja serwisu techcrunch.com , w ciągu trzech miesięcy Twitter Blue zarobił tylko 11 mln dolarów na subskrypcjach mobilnych. Z usługi ma obecnie korzystać ok. 385 tys. subskrybentów, posiadających urządzenia z systemem Android i iOS, z czego większość pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Być może, gdy znaczki weryfikacji znikną, zwiększy się zainteresowanie usługą.

Działania Elona Muska niekoniecznie przynoszą Twitterowi korzyści. Serwis theverge.com przytacza informacje, z których wynika, że Musk obecnie wycenia serwis na ok. 20 mld dolarów. Gdy rok temu kupował on serwis, zapłacił za niego ponad dwukrotnie więcej, czyli 44 mld dolarów. Miliarder stwierdził jednak, że widzi "jasną, ale trudną" ścieżkę do osiągnięcia wartości na poziomie 250 mld dolarów.