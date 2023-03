Stream z Elonem Muskiem. Tak działa biznes oszustów

Cyberprzestępcy przejmują popularne konta na YouTube w celu realizacji swoich kampanii. Wykorzystują do tego wizerunek Elona Muska i temat kryptowalut. Ich działanie wbrew pozorom wcale nie jest skomplikowane.

Wielu z naszych czytelników prawdopodobnie spotkało się już z działaniami cyberprzestępców, które polegają na przejęciu konta na YouTube i transmitowaniu na nich treści związanych z oszustwami internetowymi. Takie sytuacje zdarzały się nawet najpopularniejszym polskim kanałom - przykładem może być np. kanał Uwaga! Naukowy Bełkot, który w 2021 r. został zamknięty w obliczu podobnego wydarzenia.

Serwis labs.guard.io opisał szczegółowo w jaki sposób działa cały proceder związany z przejmowaniem kont na YouTube i umieszczaniem na nich transmisji, w których rzekomo sam Elon Musk zachęca nas do inwestowania w kryptowaluty. To oczywiste oszustwo, którego celem jest złowienie ludzi łasych na szybki zysk i zachęcenie do kliknięcia niebezpiecznego linku.

Jak czytamy w serwisie sekurak.pl, całe przedsięwzięcie zaczyna się od prostego oprogramowania do wykradania danych. Można je kupić w sieci za kwotę ok. 200 dolarów, więc nie wymaga ogromnych inwestycji. Potem takie oprogramowanie trzeba odpowiednie dystrybuować. Często jest to możliwe dzięki podrobionym stronom, które mają oferować np. możliwość pobrania popularnego oprogramowania czy sterowników.

Źródło zdjęć: © labs.guard.io Oszustwo na krypto i Elona Muska

Po zainstalowaniu takiego złośliwego pakietu, oprogramowanie do wykradania danych zaczyna pracować. Jest w stanie pozyskać hasła, czy też ciasteczka, dzięki którym uzyskuje dostęp do konta na YouTube. Dwustopniowa weryfikacja nie ma tu żadnego znaczenia - oszust wykrada całą zalogowaną sesję, zyskując tym samym bezpośredni dostęp do konta. Kolejnym krokiem jest zmiana danych na kanale, uruchomienie transmisji i zachęcanie widzów do otwarcia linku umieszczonego na czacie.

Jak czytamy na labs.guard.io, to niezwykle skuteczna metoda okradania ludzi z ich kryptowalut. Na uproszczonym schemacie widzimy, jak przebiega całe oszustwo. Z analizy wynika, że cyberprzestępcy są w stanie w ten sposób pozyskać równowartość ok. 100 tys. dolarów w ciągu dnia.

Źródło zdjęć: © labs.guard.io Oszustwo z kryptowalutami i kanałami na YouTube w roli głównej