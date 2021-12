Gdy serwerownia zostaje kopalnią kryptowalut. Haker wykorzystał procesory EPYC

Log4J to luka w Javie, która zasłużyła na najwyższą możliwą klasyfikację zagrożeń (10) zgodnie z wytycznymi CVSS 3.0. Tak wysoka nota została nadana ze względu na fakt, że exploit nie wymaga fizycznego dostępu do sprzętu . Łatka naprawiająca problem została wydana, ale jak widać, właściciel rzeczonych serwerów zwlekał z ich aktualizacją.

Kryptowaluta Raptoreum (RTM) podobnie jak Ethereum opiera się na modelu Proof-Of-Work i wykorzystuje nieprzyjazny dla układów ASIC algorytm GhostRider składający się z połączenia algorytmów x16r oraz CryptoNight. Różnicą jest jednak to, że w przypadku wydobycia RTM wykorzystuje się procesory tak jak to było we wczesnym stadium Bitcoina.