Karty graficzne AMD oparte na architekturze RDNA 3. Będzie znaczący progres

Ponadto według wyliczeń znanego z trafnych przecieków użytkownika Twittera o nicku Greymon55 podwojeniu ulegnie także rozmiar pamięci podręcznej Infinity Cache. W przypadku największego rdzenia Navi 31 będzie to 256 MB, średni Navi 32 będzie miał 192 MB, a najmniejszy Navi 33 64 MB.

Navi 31 będzie zawierać 60 procesorów grup roboczych (WGP) lub 120 jednostek obliczeniowych. Jeśli każda jednostka RNDA 3 dalej zawiera 64 procesory strumieniowe, to wtedy uzyskujemy rdzeń z 7680 procesorami strumieniowymi. Jest to progres o 50 proc. w stosunku do rdzenia Navi 21.