Dotychczas to Chiny były światowym centrum górnictwa kryptowalutowego. Wcześniejsze szacunki wskazywały, że tam miało miejsce od 65 do 75 procent światowego wydobycia Bitcoinów. Rząd ChRL od dawna jednak szukał sposobu na uporanie się z kwestią ciężkich do kontrolowania kryptowalut. Najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie tej kwestii okazało się wprowadzenie ich całkowitego zakazu na terenie tego kraju.

Szybkie odbicie się Bitcoina może być sporym sygnałem nie tylko dla Pekinu, ale także dla kolejnych rządów, które mogłyby chcieć zakazać kryptowalut w swoich państwach. Zdaniem Brandona Arvanaghiego z Meow, chiński zakaz był wyraźnym sygnałem dla inwestorów do kupowania Bitcoina, co tylko poprawiło jego sytuację. Co więcej, uważa on, że sieć przetrwała atak Chin i stała się silniejsza niż kiedykolwiek była.