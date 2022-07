Google Maps: masz diesla lub hybrydę? Pojedziesz inną trasą

O szczegółach pisze 9to5Google, wskazując na jednoznaczne łańcuchy znaków, które znaleziono w kodzie Google Maps 11.39 beta. Chociaż funkcja nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników, przygotowywane komunikaty takie jak New! Get fuel-efficient routes tailored to your vehicle’s engine type (z ang. "Nowość! Planuj ekonomiczne trasy dopasowane do rodzaju silnika w samochodzie") wyraźnie wskazują na kierunek rozwoju aplikacji.