Sklep Google Play i aplikacja z trojanem. Nie pobieraj jej

Aplikacja Mini Voice Changer trafiła do sklepu Google Play mimo, że okazała się być zainfekowana trojanem Harly. To oprogramowanie podobne do znanego trojana Joker na Androida, które bez świadomości użytkownika zapisuje go do subskrybowania usług premium. Konsekwencją jest wyższy rachunek, ale zagrożeń jest więcej. Trojan potrafi również wykradać niektóre dane w tym np. treść SMS-ów, co może posłużyć oszustom podczas innych ataków - na przykład do przejęcia kodów uwierzytelniających z banku.