Google Play: wycofano 2 aplikacje z trojanem. Odinstaluj je

Sklep Google Play, choć jest oficjalnym źródłem oprogramowania na Androida, ma nieidealne zabezpieczenia, które niekiedy pozwalają oszustom wgrać do sklepu zainfekowane aplikacji . Tak było także tym razem - badaczka bezpieczeństwa Tatyana Shishkova zwróciła uwagę na Twitterze na kolejne 2 aplikacje na Androida, które trafiły do Google Play i w których znaleziono trojana Harly . Aplikacje zostały pobrane łącznie ponad 6 tys. razy ze sklepu Google Play.

Opisywane fałszywe aplikacje z Google Play to kolejny przykład potwierdzający obowiązującą ostatnio regułę: szkodliwe programowanie można znaleźć głównie w aplikacjach na Androida, które należą do szeroko rozumianej kategorii programów do edycji filmów czy zdjęć. Wszystko wskazuje na to, że użytkownicy takiego rodzaju aplikacji z Google Play są bardziej podatni na ewentualne próby oszustwa i mogą później dostrzec zagrożenie.