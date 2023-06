HBO Max daje zielone światło. Można dzielić się kontem

Choć właściciele HBO Max rezygnują ze swojego prawa do ograniczania liczby upoważnionych użytkowników, to należy pamiętać, że serwis pozwala na założenie maksymalnie pięciu profili oraz równoczesnego oglądanie filmów i seriali na maksymalnie trzech ekranach. Te limity pozostają niezmienione. W pełni komfortowo można więc podzielić się kontem we trójkę, co wiąże się z kosztami na poziomie 10 zł miesięcznie (lub nawet 6,50 zł – przy płatności za cały rok z góry).