Intel Celeron G6900. Wydajność jednowątkowa wyższa niż Core i9

Użytkownik Twittera o nicku BenchLeaks znalazł ciekawy wynik w bazie Benchmarku Geekbench 5 dotyczący nowego Celerona. Ta zaledwie dwurdzeniowa jednostka pozbawiona wsparcia dla wielowątkowości normalnie pracuje z zegarem 3,4 GHz, ale tutaj został podkręcony aż do 4,4 GHz zapewne przy pomocy BCLK, co umożliwiała użyta płyta główna ASRock Z690M Phantom Gaming 4.

Podkręcony Celeron jak się można było spodziewać, osiągnął niezbyt imponujące 2565 punktów w teście wielowątkowym, ale wynik jednowątkowy to już 1397 punktów . Drugi wynik to już bardzo zadowalający poziom. Warto zaznaczyć, że jeszcze nie tak dawno na taki wynik mogli liczyć posiadacze procesorów Intel Core i9-10900K .

Jest to kolejny imponujący pokaz rdzeni Golden Cove i warto wspomnieć, że Celeron G6900 jest dostępny w sprzedaży za mniej niż 300 zł. Tymczasem porównaniu do procesorów AMD to w testach jednowątkowych Celeron jest wolniejszy o blisko 5 proc. od Ryzena 5 5600G, ale delikatnie szybszy od Ryzena 7 3800XT.