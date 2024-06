Internetowe Konto Pacjenta. Zmiana w logowaniu

Internetowe Konto Pacjenta dostępne jest dla każdego, kto posiada PESEL. Po zalogowaniu na konto można sprawdzić szereg cennych informacji związanych ze zdrowiem. Da się to zrobić na kilka sposobów, ale jeden z nich jest właśnie wygaszany. Od 1 lipca zainteresowani nie będą mogli wykorzystać do logowania konta ZIP, które działały po połączeniu systemu ze starszym Zintegrowanym Informatorem Pacjenta. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku aplikacji mojeIKP.