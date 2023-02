WhatsApp wprowadzi wysyłanie zdjęć w "jakości HD"

Komunikator WhatsApp pozwala od niedawna wysyłać do rozmówców nawet 100 zdjęć lub filmów za jednym razem , a już teraz mówi się o nowej opcji związanej z tym samym mechanizmem. Okazuje się, że twórcy pracują nad opcją udostępniania przez WhatsAppa zdjęć w "jakości HD". Szybko wyjaśniło się, że chodzi o zachowanie oryginalnej rozdzielczości przy jednoczesnej kompresji jakości do poziomu 90 proc. - informuje WABetaInfo.

Taka zmiana pozwoli wysyłać przez WhatsAppa zdjęcia w jakości bliskiej oryginalnej, co jednak będzie miało swoje przełożenie na czas całej operacji i zużycie danych - to może być istotne poza zasięgiem Wi-Fi. Obecnie w WhatsAppie stosowana jest tzw. "standardowa" jakość zdjęć, co zgodnie z przypomnieniem serwisu Android Police ze stycznia tego roku, wiąże się ze zmniejszeniem wysyłanych grafik do rozdzielczości 1,4 Mpix w przypadku braku włączonej opcji oszczędzania pakietu danych.