Karty graficzne dalej tanieją. Coraz bliżej normalności

Jest to progres, ale pamiętajmy, że jeszcze w tym roku mają się pojawić nowe układy opierające się na wykorzystaniu 5 nm procesu od TSMC. Można zakładać, że niedługo pojawią się zapowiedzi zarówno kart Nvidii opartych na architekturze Lovelace oraz AMD wykorzystujących RDNA 3. Z tego względu jak to bywało we wcześniejszych latach, karty już niedługo starszej generacji powinny być o przynajmniej o 10 proc. tańsze w porównaniu do cen premierowych.