Karty graficzne tanieją. Popyt w I kwartale niższy niż wcześniej

Jeżeli weźmiemy pod uwagę podział pomiędzy trzech producentów to w I kwartale 19 proc. rynku układów graficznych przypada dla AMD, co jest progresem o 1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Do zielonego obozu należy 21 proc. rynku, co jest wzrostem o 2 proc. w porównaniu do IV kwartału 2021 roku. Pozostałe 60 proc. należy do Intela, na którego wynik największy wpływ ma fakt, że większość procesorów stacjonarnych oraz mobilnych ma zintegrowany układ graficzny.