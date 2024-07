Kobieta straciła 120 tys. złotych. Policja zatrzymała "policjanta"

Oszustwo tego typu może zaczynać się od spoofingu telefonicznego , w wyniku czego osoba odbierająca telefon widzi na ekranie telefonu dowolny numer telefonu, którzy wskazali dzwoniący (wykorzystują do tego niedoskonałość telefonii internetowej VoIP). To element manipulacji, który pomaga zdobyć zaufanie ofiary. Podając się za policjanta czy prokuratora, dzwoniący może nawet posługiwać się autentycznymi danymi przyszłej ofiary - część takich informacji nietrudno zdobyć, na przykład na czarnym rynku w wyniku wycieków baz danych po atakach hakerskich.

Wszystkie te elementy otoczone zmyśloną historią o zagrożonych środkach na koncie oraz deklarowaną koniecznością szybkiego działania, by je zabezpieczyć, to socjotechnika, której celem jest wywołanie na ofierze presji czasu i zmuszenie do podjęcia irracjonalnych decyzji. Ofiary najczęściej są "prowadzone za rękę" w celu zrealizowania przelewu na obce konto, przekazania pieniędzy Blikiem czy zainstalowania oprogramowania do zdalnego kontrolowania komputera, co pomoże atakującym przejąć dane uwierzytelniające do konta w banku lub cenne pliki z komputera.