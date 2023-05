Laptopy dla uczniów. Znamy listę modeli i dostawców

- Mamy 14 firm, które spełniają kryteria przetargowe – zaoferowały one kilkanaście modeli różnych producentów. Widać, że element konkurencyjności jest tutaj widoczny, co bardzo nas cieszy. Przypomnę, że ostateczne ceny laptopów i wykonawców w każdym z 73 wyznaczonych regionów, poznamy w lipcu - zaznaczył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji podkreślana jest skala projektu i to, jak duże pieniądze zostaną przeznaczone na jego realizację. Zakupionych zostanie ponad 394 tys. laptopów, co będzie nas kosztować 1,18 mld zł. Ma być to największy tego rodzaju przetarg w Europie. Jak czytamy w komunikacie: "program wyposażania w laptopy uczniów klas IV powinien zostać w szkołach na stałe".