Łatwiejsze logowanie do WhatsAppa. Rusza nowa metoda

WhatsApp wprowadza aktualizację, po której użytkownicy wydania na Androida mogą łatwiej logować się do aplikacji, gdy wymagane jest dodatkowe uwierzytelnianie. Po zmianie będzie można użyć do tego PIN-u, odcisku palca lub skanowania twarzy na podstawie mechanizmu utworzonego wcześniej klucza dostępu (passkey), co zastąpi dotychczasową metodę z 6-cyfrowym kodem wysyłanym za pośrednictwem SMS-a. Nowa metoda jest nie tylko wygodniejsza, ale i bardziej bezpieczena.