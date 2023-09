Masz WhatsAppa? Wkrótce połączysz go z innymi komunikatorami

Istotą zatwierdzonych przepisów jest pakiet zasad, którymi mają kierować się największe firmy, by zminimalizować ryzyko, że wykorzystają swoją pozycję do zdominowania rynku. "Wymuszenie interoperacyjności komunikatorów internetowych" było jedną z kluczowych zatwierdzonych reguł . Wszystko wskazuje na to, że Meta rozpoczęła właśnie prace nad wdrożeniem nowego mechanizmu do WhatsAppa , choć szczegóły nie są jeszcze znane.

Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że stosunkowo niedawno podobna inicjatywa zaczęła być realizowana w przypadku producentów aplikacji do obsługi urządzeń smart w domach. Pod koniec sierpnia informowaliśmy o rozpoczętej współpracy Samsunga i LG, w efekcie której aplikacje producentów do obsługi lodówek, telewizorów czy pralek będą ze sobą wzajemnie zgodne. Oznacza to, że w telefonie wystarczy jedna aplikacja do kontrolowania kilku sprzętów, nawet jeśli będą to urządzenia różnych producentów.