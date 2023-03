Masz WhatsAppa? Właśnie zyskałeś dwie nowe funkcje

Zmiany w WhatsAppie zostały zapowiedziane w krótkim komunikacie Mety. Pierwsza nowość to dodatkowa kontrola dla administratorów grup w WhatsAppie, którzy od teraz będą mogli decydować, kto może dołączyć do danej rozmowy. Proste narzędzie to swego rodzaju poczekalnia, z poziomu której administratorzy mogą akceptować lub odrzucać nowych członków chcących dostać się do danej grupy. To kluczowe zabezpieczenie w obliczu łatwości dzielenia się linkiem do danej rozmowy grupowej na WhatsAppie.