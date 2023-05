Windows 11 obsłuży format WebP. Testy trwają

Windows 11 wprowadza zmianę w aplikacji Zdjęcia. Microsoft wypuścił jej nową wersję, która obecnie jest dostępna dla Insiderów, którzy korzystają z kanałów Dev i Canary. Jak czytamy w serwisie centrumxp.pl , wersja 2023.11050.2013.0 na Windows 11 wprowadza szereg nowych funkcji, w tym jedną, która nie była do tej pory uwzględniona w changelogu, czyli obsługę plików WebP.

Wydaje się oczywiste, że domyślna aplikacja do otwierania grafiki powinna być w stanie otwierać coś więcej niż podstawowe formaty pokroju JPG czy PNG. Szczególnie w czasie, gdy coraz więcej stron internetowych korzysta z formatu WebP. Wiele programów ma jednak z tym problem.

Do otwierania plików WebP w Windows 11 konieczne jest pobranie ze sklepu Microsoft Store aktualizacji aplikacji zdjęcia oraz zainstalować Rozszerzenia obrazów WebP, które również można pobrać ze sklepu Microsoft. Dzięki temu rozszerzeniu możliwe jest też przeglądanie grafik WebP w przeglądarce Edge w systemie Windows 10.

Od kilku lat można zobaczyć wzrost popularności formatu WebP na stronach internetowych. Rozwijany przez Google format ma niepodważalne zalety - pozwala ograniczyć rozmiar grafiki przy zachowaniu jakości zbliżonej do tej, którą znamy z plików JPEG. Mimo to jest on problematyczny dla wielu aplikacji, zarówno tych na PC, jak i mobilnych.