Znalezisko w Google Maps. "Kod" na mapie Nowego Jorku

Część punktów tworzy specyficzny, kwadratowy układ, który użytkownikom reddita przypomina kod QR. Zależnie od przybliżenia w Mapach Google można jednocześnie zobaczyć inne punkty, a przez to trudno podjąć się próby odczytania kodu. Co ciekawe, choć technicznie są to miejsca, w których wykonano zdjęcia sferyczne z myślą o Street View i udostępnieniu każdemu, w praktyce nie da się ich wyświetlić.