Masz konto w BNP Paribas? Sprawdź dwa razy, gdzie się logujesz

Próba zalogowania się w takim serwisie to otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta . O oszustwie ostrzega CSIRT KNF i dodaje, że źródłem problemu są fałszywe reklamy sugerujące możliwość otrzymania środków na konto w BNP Paribas. Jeśli użytkownik skorzysta z linku, zostanie przeniesiony na spreparowaną stronę, gdzie wykorzystano wizerunek banku, ale formularz nie ma nic wspólnego z autentycznym. Podając login i hasło, dane zostaną przekazane wprost na ręce oszustów.

Dalej to atakujący wykorzystają zdobyte dane, by zalogować się nimi na autentyczne konto ofiary w BNP Paribas. Nawet, jeśli na którymś z etapów konieczne będzie podanie hasła z SMS-a, na tym etapie ofiara prawdopodobnie będzie skłonna uwierzyć w dowolny, podany pretekst. Przepisany kod z wiadomości również trafi bezpośrednio do atakujących.