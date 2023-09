Używasz WhatsAppa? Twórcy mają dobrą wiadomość

Użytkownicy WhatsAppa mogą odetchnąć z ulgą, bo ich komunikator nie będzie wyświetlać reklam na liście czatów - wynika z krótkiego oświadczenia Willa Carhcarta, szefa WhatsAppa w serwisie X (dawnym Twitterze). To komunikat odnoszący się do publikacji Financial Times, w której zasugerowano, że w WhatsAppie miałyby pokazać się w niedalekiej przyszłości reklamy pomiędzy kolejnymi czatami na liście.