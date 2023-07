mDowód w aplikacji: tak będzie wyglądać mObywatel 2.0

mObywatel 2.0 co do zasady będzie oferować te same funkcje, co dotychczasowa edycja, ale interfejs aplikacji zostanie znacznie odmieniony, zaś niektóre opcje konfiguracyjne zmienione. Do wszystkich opcji - na czele z mDowodem - dostęp będzie po prostu wygodniejszy. Użytkownicy mogą z poziomu aplikacji między innymi sprawdzać swoje punkty karne, przeglądać inne dokumenty przechowywane w formie cyfrowej, obsługiwać e-Recepty, a wkrótce - między innymi zastrzegać numer PESEL.