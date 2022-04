WhatsApp otrzyma Społeczności. Meta usprawnia działanie grup

Uruchamiając nową funkcję Społeczności, Meta ma nadzieję, że uda jej się wspomóc komunikację w takich grupach jak szkoły, koła zainteresowań czy organizacje non-profit. Narzędzie umożliwi łatwe dodawanie grup do jednej społeczności, zaś jej strukturę można będzie dostosować zależnie od potrzeb i preferencji użytkowników, którzy do niej dołączą.

Dodatkowo Meta planuje zwiększenie wielkości udostępnianych plików do 2 GB, co powinno ułatwić użytkownikom wspólną pracę, szczególnie w takich społecznościach jak uczelnie, gdzie projekty szkolne potrafią osiągać spore rozmiary. Szkolne grupy powinno także ucieszyć zwiększenie limitu uczestników konferencji audio do 32 osób w ramach jednego spotkania.