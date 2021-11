Metaverse, to projekt, który może postawić świat na głowie. Zastąpienie codziennych spotkań z ludźmi interakcjami z ich avatarami 3D z pewnością wzbudza pewne obawy i kontrowersje, ale daje też możliwość odniesienia korzyści. W teorii ma to poprawić jakość relacji między ludźmi, którzy na co dzień nie mogą się spotkać. To odpowiedź na zmiany na świecie, które dokonały się w trakcie pandemii koronawirusa.