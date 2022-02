Microsoft Edge podobno ma nowy tryb stworzony dla bezpieczeństwa

Microsoft chwali się aktualizacją desktopowego Edge'a do wersji 98.0.1108.43, w której jedną z nowości ma być nacisk na bezpieczeństwo i nowy tryb, który pozwoli o nie zadbać. W praktyce jednak nie jest jasne, o co dokładnie chodzi, co potwierdza serwis XDA Developers. W ustawieniach Edge'a można co prawda znaleźć trzy różne poziomy bezpieczeństwa podczas przeglądania sieci, ale są to opcje dostępne tu od początku.