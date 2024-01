mObywatel ma rekordowe oceny. Nadchodzą nowe funkcje

Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie aplikacja podoba się Polakom, a trudno znaleźć jej oczywiste wady w sytuacji, gdy co chwilę jest uzupełniana o nowe funkcje. Jak wynika ze świeżych zapowiedzi, w niedługim czasie do mObywatela trafią między innymi nowe moduły cenne z punktu widzenia kierowców .

Poza opisanym już przez nas modułem "Stłuczka", aplikacja ma również pozwolić zarządzać rejestracją samochodów - do tego stopnia, by nowy pojazd dało się zarejestrować z poziomu telefonu, bez konieczności długiej wizyty w Urzędzie Miasta - podaje tvn24.pl cytując ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z wtorkowej konferencji. Na razie szczegóły nie są sprecyzowane, ale można spekulować, że formularz w mObywatelu mógłby zastąpić formalności przy okienku w Urzędzie, by zainteresowany musiał fizycznie udać się do niego tylko po tablicę rejestracyjną (choć w przypadku przerejestrowania samochodu używanego nawet to nie jest konieczne).