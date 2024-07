mObywatel traci ważność? Możesz dostać dziwny komunikat

Co to właściwie oznacza i czy należy się czegoś obawiać? Ostatnio wysyłany komunikat bynajmniej nie oznacza, że aplikacja zostanie wyłączona. Powiadomienie wyświetla się osobom, które dokładnie 14 lipca 2023 r. aktywowały swój mDowód – a teraz elektroniczny dokument traci ważność. Wynika to z faktu, iż właśnie w połowie lipca ubiegłego roku weszła w życie ustawa, wedle której mDowód jest ważny przez 12 miesięcy.