mObywatel zyskuje w oczach Polaków. Pobrano ponad 15 mln razy

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina najnowsze funkcje dostępne w mObywatelu od momentu wprowadzenia przebudowanej wersji aplikacji w lipcu bieżącego roku. Na czele najpopularniejszych funkcji jest bez wątpienia mDowód, który od tamtego czasu zagościł w telefonach ponad 5 mln Polaków. Przypominamy, że co do zasady powinien być on respektowany na takiej samej zasadzie jak plastikowy dokument, choć jeszcze niedawno w bankach mogły pojawiać się pewne komplikacje.