Dokument z ZUS w mObywatelu. Wydano 695 tys. sztuk

ZUS przypomina emerytom i rencistom o możliwości wyrobienia elektronicznej wersji legitymacji . Dokument dostępny jest w aplikacji mObywatel i można korzystać z niego zamiennie z plastikową legitymacją lub zamiast niej. Fizyczny dokument pozostanie ważny zgodnie z naniesioną na niego datą. W dobie powszechnego poruszania się ze smartfonem przy sobie, elektroniczna mLegitymacja emeryta i rencisty w aplikacji to wygodny sposób na potwierdzenie swoich uprawnień .

W aplikacji mObywatel można również korzystać z szeregu innych elektronicznych wersji dokumentów, z mDowodem czy mPrawem jazdy na czele . W praktyce pozwala to uniezależnić się od noszenia jakichkolwiek dokumentów w portfelu, o ile użytkownik posiada przy sobie smartfon z aplikacją.

Do mObywatela regularnie trafiają kolejne nowości zgodnie z publicznie dostępnym harmonogramem, świeżą nowością jest m.in. legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego. To elektroniczne wersje dokumentów, z których może skorzystać łącznie 60 tys. Polaków, by potwierdzać swoje uprawnienia.