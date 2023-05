Sukces rządowej aplikacji. Pobrało ją już ponad 10 mln Polaków

"W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pobrań aplikacji mObywatel wzrosła pięciokrotnie. To świadczy o tym, że cyfryzacja usług publicznych jest potrzebna, a społeczeństwo oczekuje tych zmian" - podkreślił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Cieszyński zapewnił przy tym, że na bieżąco analizowane są potrzeby użytkowników. "Z badań wynika, że oczekiwania są takie, aby aplikacja pomagała obywatelom załatwić sprawy urzędowe – w dowolnym miejscu i czasie. Zatem myślenie o mObywatelu w kategorii portfela na dokumenty to już przeszłość" - zaznaczył szef resortu cyfryzacji.

"Nowa wersja aplikacji – mObywatel 2.0. – docelowo to będzie nasz cyfrowy asystent do kontaktu z urzędami. Aplikacja rządowa będzie przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe i posługiwanie się cyfrowymi dokumentami tak, jak tymi tradycyjnymi" – dodał Janusz Cieszyński.

W komunikacie przesłanym do PAP, Wydział Promocji Polityki Cyfrowej przypomniał, że mObywatel to bezpłatna, publiczna aplikacja mobilna, dzięki której możemy uzyskać szybki dostęp do swoich dokumentów i danych. Znajdziemy w niej m.in. dokument tożsamości, prawo jazdy, historię pojazdu, punkty karne, czy legitymacje, w tym szkolną, studencką czy emeryta-rencisty. "Tylko w I kwartale 2023 r. zanotowano ponad milion instalacji. Od momentu udostępnienia pierwszej wersji aplikacji pobrano ją już 10 mln razy" - przekazano w komunikacie.