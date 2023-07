mObywatel z nową funkcją. Specjalnie dla młodych kierowców

Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, poinformował, że do aplikacji mObywatel trafi moduł tymczasowego prawa jazdy. Narzędzie to pozwoli na poruszanie się pojazdem po drogach publicznych w okresie między zdaniem egzaminu a wydaniem fizycznej wersji dokumentu. To ukłon w stronę młodych kierowców.