MonumentApp. Rządowa aplikacja, którą warto mieć na urlopie

- Aplikacja, portal i kwartalnik będą wspólnie stanowić źródło inspiracji dla turystów i pasjonatów zabytków i historii, aby umożliwić im poznanie Polski w dostępny sposób. To funkcjonalne kompendium wiedzy podane w innowacyjny sposób. Każdy turysta łatwo znajdzie atrakcje turystyczne dotyczące zabytków i zaplanuje zwiedzanie. Ponad 80 proc. Polaków uważa, że zabytki są ważne i chce je lepiej poznać. Dostarczamy narzędzie, które to ułatwi - powiedział Wiceminister sportu i turystyki, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki, Andrzej Gut-Mostowy.

W MonumentApp mamy znaleźć też szereg praktycznych informacji. W komunikacie na temat aplikacji czytamy, że powinniśmy odnaleźć tam informacje na temat przewidywanego czasu zwiedzania, cen biletów czy atrakcjach w danej okolicy. To funkcje podobne do tych, które znamy z aplikacji Traseo .

Rządowy projekt aplikacji MonumentApp z pewnością wpisuje się w obecny trend tworzenia aplikacji wakacyjnych. Wystarczy wspomnieć o takiej aplikacji jak Grupa Biwakowa, która służy do wskazywania atrakcyjnych miejsc do biwakowania, czy PackTeo, dzięki której pakowanie nie będzie stresujące. Oprócz dedykowanych aplikacji dla turystów warto przyjrzeć się temu, co do zaoferowania mają dobrze znane Mapy Google - te pięć funkcji przyda się każdemu.