Mówią, że mają filmik z tobą. Obiecują pomoc

Cyberoszustwa typu "sextortion" nie są niczym nowym. Od kilku już lat pojawiają się wiadomości e-mail, w których żąda się od ofiar wpłacenia pieniędzy w zamian za nierozpowszechnianie materiałów wideo o charakterze jednoznacznie seksualnym. Zwykle schemat jest podobny: "wiemy co oglądasz i nagraliśmy to, co przy tym robisz – zapłać, a tego nie opublikujemy i nie udostępnimy twoim znajomym".