Uwaga na sextortion. Od naszego czytelnika zażądano 1400 euro

Szantażysta wysłał do naszego czytelnika maila, w którym poinformował go, że zainstalował na jego komputerze "wirusa trojańskiego", wykorzystując do tego "stronę dla dorosłych", z której rzekomo regularnie miał korzystać nasz czytelnik. Oprogramowanie to miało umożliwić uzyskanie dostępu do danych osobowych, komunikatorów, sieci społecznościowych i masy innych informacji.