Najlepszy procesor do gamingowych laptopów. AMD prezentuje Ryzen 9 7945HX3D

Technologia AMD 3D V-Cache to w zasadzie dodatkowa pamięć podręczna trzeciego poziomu, która została umieszczona bezpośrednio na chiplecie z rdzeniami. Zwiększona pojemność pamięci podręcznej pozwala efektywniej obsługiwać instrukcje, co przekłada się na wzrost wydajności w niektórych zastosowaniach (m.in. w grach).

Procesory AMD z technologią 3D V-Cache to nic nowego jeśli chodzi o komputery stacjonarne – w 2022 roku na rynku zadebiutował Ryzen 7 5800X3D, a w tym roku pojawiły się modele z serii Ryzen 7000X3D. Co innego jeśli chodzi o laptopy, bo do tej pory na rynku nie było mobilnego procesora z taką technologią. Aż do teraz.

AMD Ryzen 9 7945HX3D – najlepszy gamingowy procesor do laptopów

Firma AMD wprowadziła do oferty procesor Ryzen 9 7945HX3D, który oferuje podobną specyfikację do zwykłego modelu Ryzen 9 7945HX.

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 9 7945HX3D © AMD

Jednostka została wyposażona w 16 rdzeni i 32 wątki (Zen 4) o taktowaniu sięgającym 5,4 GHz w trybie Boost. Różnica jest taka, że producent zastosował dodatkowy chiplet z pamięcią podręczną, dzięki czemu procesor oferuje 16 MB pamięci podręcznej L2 i aż 128 MB pamięci podręcznej L3. Wszystko to przy współczynniku TDP na poziomie 55 W+.

Porównanie wydajności procesora AMD Ryzen 9 7945HX3D i Ryzen 9 7945HX © AMD

Dodatkowa pamięć podręczna w przeważającej większości gier przekłada się na wzrost wydajności - średnio ma to być ponad 15% poprawy osiągów względem modelu Ryzen 9 7945HX. Warto jednak zauważyć, że są tytuły, gdzie różnica jest mniejsza (nawet można mówić o spadku osiągów) lub dużo większa. Mimo wszystko AMD chwali się najwydajniejszym procesorem do gamingowych laptopów.

ASUS ROG Strix Scar 17 X3D – pierwszy laptop z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D

Procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D został zaprojektowany z myślą o najwydajniejszych laptopach do gier. W pierwszej kolejności trafi on do modelu ASUS ROG Strix Scar 17 X3D.

ASUS ROG Strix Scar 17 X3D jest pierwszym laptopem z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D © AMD

ROG Strix Scar 17 X3D to jeden z najwydajniejszych laptopów do gier. Producent zastosował 17,3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px z odświeżaniem 240 Hz. W środku zastosowano właśnie procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D, 32 GB pamięci GDDR5 RAM, a do tego najlepszą kartę graficzną - model Nvidia GeForce RTX 4090.

ASUS ROG Strix Scar 17 X3D z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D ma trafić do sprzedaży 22 sierpnia. Cena jeszcze nie została ujawniona.

Paweł Maziarz, dziennikarz dobreprogramy.pl