O szczegółach zmiany na Netfliksie pisze The Verge. Pełna nazwa nowej opcji to "podwójny kciuk w górę" - ma pomóc algorytmom polecającym materiały nowym widzom. Netflix podaje, że opcja jest odpowiedzią na wyraźną potrzebę użytkowników, by taki mechanizm wprowadzić. Warto podkreślić, że będzie działać równolegle do obecnej możliwości oceniania materiałów poprzez typową "łapkę" w dół lub w górę.