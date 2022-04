Netflix, HBO Max i inne serwisy w jednej aplikacji. Oto nowy Plex

Chociaż opcja nie jest jeszcze dostępna w stabilnym wydaniu Pleksa , działa już jako beta, a tę wersję może pobrać każdy. Jak podają twórcy , nowy Plex to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy codziennie spędzają mnóstwo czasu jedynie na poszukiwaniu odpowiedniego filmu lub serialu do obejrzenia. Aby zminimalizować ten czas, Plex pozwala przeglądać ofertę wielu serwisów w jednym miejscu.

Użytkownik może z poziomu jednego ekranu w aplikacji oglądać ofertę własną Pleksa, ale nie ma także problemu, by dołączyć do niej filmy i seriale m.in. z Netfliksa, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney Plus czy Apple TV Plus. Wszystko jest osiągalne z poziomu jednego ekranu i wspólnej wyszukiwarki. Nie trzeba więc zastanawiać się, na której platformie dana produkcja może być dostępna.