Perfidne oszustwo "na Netfłix". Możesz stracić dostęp nie tylko do Netfliksa

Oszuści próbujący podszyć się pod Netflix wykorzystują przeróżne techniki, by przekonać potencjalne ofiary, że rzeczywiście mają do czynienia z operatorami serwisu streamingowego. Często przygotowują fałszywe strony internetowe do złudzenia przypominające prawdziwą witrynę Netfliksa. Przy tym wysyłają wiadomości SMS lub e-maile przekonujące do konieczności odwiedzenia strony w celu odnowienia subskrypcji.

W tym miejscu warto zauważyć, że sam Netflix z pewnością nie kontaktuje się ze swoimi klientami za pośrednictwem SMS-ów. Otrzymanie takiej wiadomości jest więc równoznaczne z próbą wyłudzenia danych takich jak hasła czy numery kart płatniczych. Podobnie zresztą jest w przypadku e-maili. A skoro o nich mowa, to najwyraźniej właśnie wystartowała nowa kampania, w której oszuści nieudolnie próbują podszyć się pod Netflix.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Oszustwo "na Netfłix"

Ich nieudolność objawia się przede wszystkim tym, że już w słowie "Netflix" popełnili kardynalny błąd. Na naszą skrzynkę mailową wpadła bowiem wiadomość, w której w polu nadawcy widniał "Netfłix". Można by rzec, że oszuści tym razem nie trafili na podatny grunt. Byłoby by to jednak lekką przesadą, ponieważ chyba każdy internauta od razu zwróciłby uwagę na tak absurdalny błąd. Sama treści wiadomości brzmi następująco:

"Twoje powiadomienie o zawieszeniu Zarejestrowałem nową kartę dodaną do mojego konta Netflix (miejsce na adres e-mail użytkownika). Nie udało nam się autoryzować płatności za kolejny cykl rozliczeniowy abonamentu, dlatego zawiesiliśmy Twoje członkostwo. Twoja obecna subskrypcja jest jednak aktywna do momentu jej wygaśnięcia. Oczywiście chcielibyśmy, abyś wrócił do nas. Dlatego wystarczy kliknąć przycisk zrestartuj swoje członkostwo, aby zaktualizować swoje dane i kontynuować oglądanie wszystkich najlepszych filmów z programów telewizyjnych".

Pod spodem – jak zwykle w przypadku podobnych oszustw – zamieszczony jest przycisk "Zrestartuj swoje członkostwo" z łączem przekierowującym do fałszywej strony serwisu. Tam pojawia się typowy formularz z polami do wypełnienia. Nietrudno domyślić się, że podanie wymaganych danych (login, hasło, nr karty) może skończyć się rzeczywistą utratą dostępu do konta, a nawet pieniędzy. W takich przypadkach często wymagane jest również zalogowanie do bankowości elektronicznej przez podstawioną stronę w celu dokonania domniemanej opłaty i ponownej aktywacji zdradzieckiej subskrypcji.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl