Nowość w PKO BP. Skorzystasz w Androidzie Auto

PKO BP zaktualizował aplikację mobilną IKO, wprowadzając do niej cenne zmiany. Pierwsza to możliwość realizowania opłat za parkingi bezpośrednio z ekranu systemu infotainment w samochodzie. Konieczne jest do tego używanie Androida Auto. Aby zacząć korzystać z nowej opcji, trzeba zainstalować IKO w wersji 3.153 lub nowszej i pierwszy raz skonfigurować usługę w telefonie, zaglądając w aplikacji IKO do sekcji Oferta, a później wybierając opcję Opłaty parkingowe.