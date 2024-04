Nowość w WhatsAppie. Duże ułatwienie dla wszystkich

Użytkownicy WhatsAppa , którzy prowadzą wiele rozmów i konwersacji grupowych jednocześnie, a przy okazji nie śledzą na bieżąco ich rozwoju, może ucieszyć nowa funkcja, która trafia do komunikatora. Zaktualizowany interfejs listy konwersacji WhatsAppa obejmuje teraz filtry na górze ekranu , dzięki którym listę rozmów można zawężać tylko do tych wątków, w których znajdują się nieodczytane wiadomości lub rozmowy grupowe .

Użytkownikom, którzy prowadzą tylko kilka rozmów jednocześnie nowa funkcja może wydawać się zbędna, ale w przypadku osób co do zasady pozostawających w kontakcie z wieloma osobami na WhatsAppie, nowe rozwiązanie może pomóc "nadrobić" nieobecność w komunikatorze i odczytać wszystkie najważniejsze wiadomości w szybszy sposób. Inne komunikatory nierzadko także proponują podobne rozwiązania, w mobilnym Slacku na przykład działa od jakiegoś czasu opcja "Catch up".