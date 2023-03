Newsletter w WhatsAppie. Tak wygląda nowa funkcja

WhastApp jest regularnie aktualizowany, a jedną z najnowszych rozwijanych funkcji są newslettery, o których pierwszy raz pisaliśmy pod koniec lutego. To analogia do funkcji dobrze wszystkim znanej ze świata poczty e-mail. WhatsApp chce dać użytkownikom możliwość zapisywania się do biuletynów, które będą rozpowszechniane za pomocą komunikatora, dając twórcom takich treści większe możliwości niż w przypadku czatów grupowych, gdzie obecne są (wysokie, ale jednak) ograniczenia co do liczby osób.