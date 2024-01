Nowy Apple CarPlay trafi do aut w 2024 roku. Obsłuży wszystkie ekrany

Przeprojektowany system Apple CarPlay to kluczowa zmiana w kontekście obsługi nowoczesnych samochodów naszpikowanych ekranami, nierzadko na całą szerokość kabiny. Nowy system zadomowi się na każdym wyświetlaczu i pozwoli również kontrolować część funkcji samochodu. Mowa między innymi o sterowaniu klimatyzacją i wyświetlaniu informacji bezpośrednio przed kierowcą. W konkurencyjnym Androidzie Auto na tę chwilę nie jest to możliwe, ale alternatywą jest Android Automotive - ten z kolei rozwijany jest jako niezależny system do instalacji w samochodach.