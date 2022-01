Apple CarPlay często stawiany jest w opozycji do Androida Auto jako przykład systemu, w którym wszystko po prostu działa. Niestety praktyka pokazuje, że nie zawsze jest tak kolorowo, a przykładów nie brakuje po aktualizacji iPhone'ów do iOS-a 15. Jak opisuje autoevolution , w sieci można znaleźć komentarze użytkowników CarPlay, którzy miewają problemy już z samym połączeniem smartfonów z samochodami.

Co ciekawe, użytkownicy zdążyli zauważyć, że problemy z nawigowaniem da się ominąć sięgając po telefon. Włączony smartfon potrafi odświeżyć lokalizację i tymczasowo wyeliminować usterkę także w CarPlay. Nie zmienia to jednak faktu, że takie rozwiązanie nie tylko nie jest wygodne, ale i stwarza zagrożenie na drodze. Co więcej - wciąż mowa o tylko tymczasowym obejściu, a źródło problemu pozostaje nierozwiązane.