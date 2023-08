Numer telefonu zdradza wszystko. To atak "wangiri"

Mechanizm oszustwa wangiri, które znane jest także jako "one call" znany jest w od lat. Ktoś wykorzystuje zagraniczne płatne numery, aby dzwonić do losowych osób na tyle krótko, by odebranie połączenia nie było możliwe. Atakujący liczą, że przynajmniej niektórzy oddzwonią - odruchowo lub ze względu na kulturę prowadzenia biznesu, jeśli przypadkiem trafi się na numer "zawodowy". W każdym przypadku chodzi o jedno - zarobek, bo wskazany numer jest dodatkowo płatny.